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SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren gekostet

01.05.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen ams-OSRAM-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
13,40 EUR 0,30 EUR 2,29%
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Am 01.05.2016 wurde das ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 92,05 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 10,864 ams-OSRAM-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (12,43 CHF), wäre das Investment nun 135,04 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 135,04 CHF, was einer negativen Performance von 86,50 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 1,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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