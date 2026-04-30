SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen ams-OSRAM-Investment verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Am 01.05.2016 wurde das ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 92,05 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 10,864 ams-OSRAM-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (12,43 CHF), wäre das Investment nun 135,04 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 135,04 CHF, was einer negativen Performance von 86,50 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 1,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ams-OSRAM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ams-OSRAM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent