SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 10 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 98,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das ams-OSRAM-Papier investiert hätte, hätte er nun 101,627 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 16,77 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.704,28 CHF wert. Damit wäre die Investition um 82,96 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 1,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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