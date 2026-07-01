SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr verdient

Lohnendes ams-OSRAM-Investment?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie gebracht.

Am 03.07.2025 wurde das ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,95 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investierten, hätten nun 83,682 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.548,12 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54,81 Prozent.

ams-OSRAM wurde am Markt mit 1,61 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net