SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren ams-OSRAM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 10 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 115,10 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,688 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 18,25 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,56 CHF wert. Mit einer Performance von -84,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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