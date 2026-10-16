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Hochrechnung

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren ams-OSRAM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
19.70 EUR -0.20 EUR -1.01 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 115,10 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,688 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 18,25 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,56 CHF wert. Mit einer Performance von -84,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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