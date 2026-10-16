SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet

Hochrechnung

16.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren ams-OSRAM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 115,10 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,688 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 18,25 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,56 CHF wert. Mit einer Performance von -84,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net