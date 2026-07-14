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Profitables ams-OSRAM-Investment?

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ams-OSRAM-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
17.60 EUR -2.00 EUR -10.20 %
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Vor 5 Jahren wurde das ams-OSRAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 89,34 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,119 ams-OSRAM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20,39 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 16.07.2026 auf 18,22 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 79,61 Prozent.

Am Markt war ams-OSRAM jüngst 1,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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ams-OSRAM Analysen

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DatumRatingAnalyst
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.