SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ams-OSRAM-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde das ams-OSRAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 89,34 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,119 ams-OSRAM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20,39 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 16.07.2026 auf 18,22 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 79,61 Prozent.
Am Markt war ams-OSRAM jüngst 1,84 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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ams-OSRAM Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.