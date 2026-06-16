SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASMALLWORLD-Investment von vor einem Jahr verloren

Frühe Investition

Bei einem frühen ASMALLWORLD-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ASMALLWORLD-Anteilen an der Börse STU ausgeführt. Zum Handelsende standen ASMALLWORLD-Anteile an diesem Tag bei 1,12 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 EUR in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 892,857 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.06.2026 584,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 0,66 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,52 Prozent verringert.

Alle ASMALLWORLD-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,55 Mio. Euro. Am 20.03.2018 wagte die ASMALLWORLD-Aktie an der Börse STU den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ASMALLWORLD-Anteils auf 12,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net