Performance im Blick

Vor Jahren in ASMALLWORLD eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,84 CHF. Bei einem ASMALLWORLD-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 543,478 ASMALLWORLD-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 679,35 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers am 16.11.2026 auf 1,25 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,07 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte ASMALLWORLD einen Börsenwert von 16,33 Mio. CHF. Die ASMALLWORLD-Aktie ging am 20.03.2018 an die Börse SWX. Der erste festgestellte Kurs des ASMALLWORLD-Papiers lag damals bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net