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ASMALLWORLD-Investmentbeispiel

SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor einem Jahr eingebracht

26.05.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ASMALLWORLD-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0,60 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Heute vor 1 Jahr wurde die ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen ASMALLWORLD-Anteile an diesem Tag bei 1,15 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 86,957 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 52,17 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers am 22.05.2026 auf 0,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 47,83 Prozent gleich.

Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich jüngst auf 8,68 Mio. CHF. Das ASMALLWORLD-IPO fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der ASMALLWORLD-Aktie belief sich damals auf 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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