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Investmentbeispiel

SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0.58 EUR 0.06 EUR 11.65 %
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Vor 3 Jahren wurden ASMALLWORLD-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die ASMALLWORLD-Aktie bei 1,50 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.666,667 ASMALLWORLD-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 0,64 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.266,67 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,33 Prozent.

ASMALLWORLD markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,46 Mio. CHF. Der ASMALLWORLD-Börsengang fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines ASMALLWORLD-Anteils bei 12,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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