SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Autoneum-Investment verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde das Autoneum-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 231,05 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Autoneum-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,433 Autoneum-Aktien. Die gehaltenen Autoneum-Anteile wären am 12.11.2026 55,05 CHF wert, da der Schlussstand 127,20 CHF betrug. Damit wäre die Investition 44,95 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 738,99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Autoneum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Autoneum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen