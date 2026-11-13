SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet

Lukratives Autoneum-Investment?

13.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Autoneum-Investment verlieren können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurde das Autoneum -Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 231,05 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Autoneum-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,433 Autoneum-Aktien. Die gehaltenen Autoneum-Anteile wären am 12.11.2026 55,05 CHF wert, da der Schlussstand 127,20 CHF betrug. Damit wäre die Investition 44,95 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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