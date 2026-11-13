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Lukratives Autoneum-Investment?

SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Autoneum-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Autoneum AG
136.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Autoneum-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 231,05 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Autoneum-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,433 Autoneum-Aktien. Die gehaltenen Autoneum-Anteile wären am 12.11.2026 55,05 CHF wert, da der Schlussstand 127,20 CHF betrug. Damit wäre die Investition 44,95 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 738,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
01.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
22.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
16.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
27.08.12 Autoneum hold Vontobel Research

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