Lukratives Autoneum-Investment?

Wer vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Autoneum-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 114,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das Autoneum-Papier investiert hätte, hätte er nun 87,260 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.436,30 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 26.11.2026 auf 119,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +4,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Autoneum belief sich zuletzt auf 681,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net