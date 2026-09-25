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Autoneum-Investmentbeispiel

SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autoneum von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Autoneum-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Autoneum AG
129.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Am 25.09.2025 wurde das Autoneum-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 158,20 CHF. Bei einem Autoneum-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,211 Autoneum-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 122,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.749,68 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 22,50 Prozent.

Am Markt war Autoneum jüngst 723,15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
01.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
22.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
16.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
27.08.12 Autoneum hold Vontobel Research

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