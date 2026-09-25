SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autoneum von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Autoneum-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Am 25.09.2025 wurde das Autoneum-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 158,20 CHF. Bei einem Autoneum-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,211 Autoneum-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 122,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.749,68 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 22,50 Prozent.
Am Markt war Autoneum jüngst 723,15 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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