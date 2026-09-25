SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autoneum von vor einem Jahr angefallen

Autoneum-Investmentbeispiel

25.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Autoneum-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 25.09.2025 wurde das Autoneum -Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 158,20 CHF. Bei einem Autoneum-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,211 Autoneum-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 122,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.749,68 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 22,50 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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