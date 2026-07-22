SPI-Titel BACHEM-Aktie: Hätte sich eine BACHEM-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

BACHEM-Anlage im Blick

27.07.26 10:01 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.07.2025 wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 74,45 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 134,318 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BACHEM-Papiers auf 75,05 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.080,59 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,81 Prozent gesteigert.

BACHEM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,62 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net