DAX 26.439 -0,0%ESt50 6.556 +0,3%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,17 +1,9%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.599 +0,6%Euro 1,1598 +0,2%Öl 89,2 +0,7%Gold 4.396 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentables BACHEM-Investment?

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BACHEM HOLDING AG
79.20 EUR 0.10 EUR 0.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BACHEM-Papier bei 14,97 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das BACHEM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 668,098 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (75,25 CHF), wäre das Investment nun 50.274,35 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 402,74 Prozent gleich.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich zuletzt auf 5,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle BACHEM Aktie News

Werbung

BACHEM Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BACHEM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.