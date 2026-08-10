SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentables BACHEM-Investment?

17.08.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BACHEM-Papier bei 14,97 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das BACHEM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 668,098 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (75,25 CHF), wäre das Investment nun 50.274,35 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 402,74 Prozent gleich.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich zuletzt auf 5,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net