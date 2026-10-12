SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lohnende BACHEM-Investition?

12.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in BACHEM eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 12.10.2016 wurde das BACHEM -Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,77 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 53,284 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen BACHEM-Aktien wären am 09.10.2026 4.265,39 CHF wert, da der Schlussstand 80,05 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 326,54 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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