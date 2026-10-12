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Lohnende BACHEM-Investition?

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BACHEM eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BACHEM HOLDING AG
85.60 EUR 0.85 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2016 wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,77 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 53,284 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen BACHEM-Aktien wären am 09.10.2026 4.265,39 CHF wert, da der Schlussstand 80,05 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 326,54 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von BACHEM betrug jüngst 6,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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