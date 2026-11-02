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Rentables BACHEM-Investment?

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BACHEM von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in BACHEM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BACHEM HOLDING AG
90.50 EUR 0.70 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BACHEM-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 147,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,803 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 84,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 571,77 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 42,82 Prozent.

BACHEM war somit zuletzt am Markt 6,30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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