Lukrativer Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Einstieg?

Vor Jahren Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,649 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiere wären am 16.11.2026 199,47 EUR wert, da der Schlussstand 30,00 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 99,47 Prozent vermehrt.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) wurde am Markt mit 1,05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net