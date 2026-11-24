SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 3 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien verlieren können.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 61,20 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investierten, hätten nun 16,340 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 459,97 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteils am 23.11.2026 auf 28,15 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 54,00 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eine Börsenbewertung in Höhe von 919,78 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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