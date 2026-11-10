SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren verloren

Lukrative Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition?

10.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurden Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 229,885 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.712,64 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,87 Prozent.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) war somit zuletzt am Markt 1,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net