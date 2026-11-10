DAX 26.577 +1,2%ESt50 6.362 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,72 -1,0%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.314 -1,0%Euro 1,1228 +0,1%Öl 89,9 -2,8%Gold 4.083 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukrative Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition?

SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
33.30 EUR 0.20 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 229,885 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.712,64 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,87 Prozent.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) war somit zuletzt am Markt 1,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Aktie News

DatumMeistgelesen
Finanzen.netSPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren verloren
Finanzen.netFreundlicher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain
EQS GroupEQS-News: Bajaj Mobility AG: Zwischenbericht Q3/26: Konzernumsatz überschreitet nach drei Quartalen EUR 1 Mrd.; EBIT steigt im Q3/26 um EUR 10 Mio. auf EUR 11,3 Mio.
Werbung - Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
EQS GroupEQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS GroupEQS-Adhoc: Bajaj Mobility AG: Zwischenbericht Q3/26: Konzernumsatz überschreitet nach drei Quartalen EUR 1 Mrd.; EBIT steigt im Q3/26 um EUR 10 Mio. auf EUR 11,3 Mio.
Werbung

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.08.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
13.05.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
18.12.09 BRAIN FORCE kaufen SES Research GmbH
16.11.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH
24.08.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.