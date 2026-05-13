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Profitabler Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Einstieg?

SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

26.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
20,75 EUR -0,35 EUR -1,66%
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Die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile an diesem Tag 36,10 EUR wert. Bei einem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 277,008 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.886,43 EUR, da sich der Wert einer Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie am 25.05.2026 auf 21,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,14 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich zuletzt auf 668,89 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

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13.08.2010BRAIN FORCE haltenSES Research/ Warburg Gruppe
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13.08.2010BRAIN FORCE haltenSES Research/ Warburg Gruppe
13.05.2010BRAIN FORCE haltenSES Research/ Warburg Gruppe
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24.08.2009BRAIN FORCE halten SES Research GmbH
15.05.2009BRAIN FORCE haltenSES Research GmbH
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30.10.2007BRAIN FORCE sellMinerva Investments
20.08.2007BRAIN FORCE DowngradeBayerische Hypo- und Vereinsbank AG

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