SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie gebracht.
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Vor 3 Jahren wurden Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,276 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 28,32 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 71,68 Prozent abgenommen.
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 685,86 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.10
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|13.05.10
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|18.12.09
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