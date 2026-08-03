DAX 26.210 +0,8%ESt50 6.472 +0,7%MSCI World 4.905 +1,2%Top 10 Crypto 8,26 +1,0%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.239 +0,2%Euro 1,1508 -0,0%Öl 85,1 +1,6%Gold 4.059 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment

SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
21.85 EUR 1.50 EUR 7.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurden Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,276 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 28,32 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 71,68 Prozent abgenommen.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 685,86 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netSPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.netAufschläge in Zürich: SPI schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.netSPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Werbung - Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netSPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 10 Jahren bedeutet
EQS GroupEQS-Adhoc: Bajaj Mobility AG: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026
Werbung

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.08.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
13.05.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
18.12.09 BRAIN FORCE kaufen SES Research GmbH
16.11.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH
24.08.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH