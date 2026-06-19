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Banque Cantonale de Geneve-Anlage im Blick

SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren abgeworfen

26.06.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale de Geneve
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Vor 10 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,34 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,975 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 232,26 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 25.06.2026 auf 33,30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +132,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve belief sich zuletzt auf 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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