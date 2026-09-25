SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor einem Jahr eingefahren

Performance im Blick

25.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Banque Cantonale de Geneve-Papier statt. Der Schlusskurs der Banque Cantonale de Geneve-Aktie betrug an diesem Tag 23,70 CHF. Bei einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,194 Banque Cantonale de Geneve-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Banque Cantonale de Geneve-Aktie auf 33,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.421,94 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,19 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Banque Cantonale de Geneve einen Börsenwert von 2,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net