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SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale de Geneve
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Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Banque Cantonale de Geneve-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Banque Cantonale de Geneve-Anteile bei 16,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Banque Cantonale de Geneve-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,098 Banque Cantonale de Geneve-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 203,66 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 08.10.2026 auf 33,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 103,66 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Banque Cantonale de Geneve zuletzt 2,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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