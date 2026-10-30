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Lohnende Banque Cantonale de Geneve-Investition?

SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale de Geneve
37.60 EUR 0.40 EUR 1.08 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,444 Banque Cantonale de Geneve-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 34,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,67 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich jüngst auf 2,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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