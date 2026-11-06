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Banque Cantonale de Geneve-Anlage im Blick

SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale de Geneve
40.20 EUR 1.00 EUR 2.55 %
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Banque Cantonale de Geneve-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Banque Cantonale de Geneve-Papier bei 16,80 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 59,524 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.202,38 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 05.11.2026 auf 37,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 120,24 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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