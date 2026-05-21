SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitables Banque Cantonale du Jura SA-Investment?

Wer vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 56,50 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 176,991 Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 21.05.2026 17.345,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 98,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 73,45 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Banque Cantonale du Jura SA eine Börsenbewertung in Höhe von 282,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net