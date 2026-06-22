DAX24.793 -0,8%Est506.233 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +1,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.884 +0,6%Euro1,1398 +0,2%Öl73,30 -2,1%Gold4.035 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen schwach - Nikkei und KOSPI tiefrot -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- ON, Chip-Aktien, SoftBank, Bayer im Fokus
Top News
UBS AG: Buy-Note für Merck-Aktie UBS AG: Buy-Note für Merck-Aktie
UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lohnende Banque Cantonale du Jura SA-Investition?

SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr eingefahren

26.06.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale du Jura SA
75,00 CHF -1,00 CHF -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an diesem Tag bei 58,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 17,241 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.310,34 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Anteils am 25.06.2026 auf 76,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31,03 Prozent.

Der Marktwert von Banque Cantonale du Jura SA betrug jüngst 230,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Banque Cantonale du Jura SA

DatumMeistgelesen