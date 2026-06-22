SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien verdienen können.
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Die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an diesem Tag bei 58,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 17,241 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.310,34 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Anteils am 25.06.2026 auf 76,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31,03 Prozent.
Der Marktwert von Banque Cantonale du Jura SA betrug jüngst 230,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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