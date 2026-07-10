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SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale du Jura SA
87.00 EUR 0.50 EUR 0.58 %
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Banque Cantonale du Jura SA-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,00 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert, befänden sich nun 18,868 Banque Cantonale du Jura SA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.07.2026 1.528,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 81,00 CHF belief. Mit einer Performance von +52,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Banque Cantonale du Jura SA betrug jüngst 240,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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