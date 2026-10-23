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Lukratives Banque Cantonale du Jura SA-Investment?

SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale du Jura SA
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Heute vor 3 Jahren wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an diesem Tag bei 51,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,961 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 151,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,96 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Banque Cantonale du Jura SA eine Börsenbewertung in Höhe von 234,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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