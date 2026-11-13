SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr verdient

Performance im Blick

13.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 64,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,563 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 77,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,31 CHF wert. Damit wäre die Investition 20,31 Prozent mehr wert.

Der Banque Cantonale du Jura SA-Wert an der Börse wurde auf 235,31 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net