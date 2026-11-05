SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren eingefahren

Lukrativer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstieg?

05.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) -Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 912,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,096 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 1.381,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.260,00 CHF belief. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 1.381,58 CHF entspricht einer Performance von +38,16 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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