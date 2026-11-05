SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 5 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 912,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,096 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 1.381,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.260,00 CHF belief. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 1.381,58 CHF entspricht einer Performance von +38,16 Prozent.
Am Markt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) jüngst 704,63 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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