SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 08.10.2021 wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 918,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investierten, hätten nun 0,109 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,91 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 07.10.2026 auf 1.165,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 26,91 Prozent mehr wert.
Am Markt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) jüngst 659,14 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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