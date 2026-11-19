Frühes Investment

Vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie bei 940,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,106 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Die gehaltenen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile wären am 18.11.2026 137,77 CHF wert, da der Schlussstand 1.295,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,77 Prozent erhöht.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) wurde am Markt mit 735,60 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net