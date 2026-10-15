SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen

Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage im Blick

15.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch -Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 68,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147,059 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie auf 103,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.147,06 CHF wert. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 15.147,06 CHF entspricht einer Performance von +51,47 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Basler Kantonalbank Partizipsch.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Basler Kantonalbank Partizipsch.

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung