SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 10 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 68,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147,059 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie auf 103,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.147,06 CHF wert. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 15.147,06 CHF entspricht einer Performance von +51,47 Prozent.
Jüngst verzeichnete Basler Kantonalbank Partizipsch eine Marktkapitalisierung von 526,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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