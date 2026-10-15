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Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage im Blick

SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler Kantonalbank Partizipsch.
104.00 EUR 1.00 EUR 0.97 %
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Vor 10 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 68,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147,059 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie auf 103,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.147,06 CHF wert. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 15.147,06 CHF entspricht einer Performance von +51,47 Prozent.

Jüngst verzeichnete Basler Kantonalbank Partizipsch eine Marktkapitalisierung von 526,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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