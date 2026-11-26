Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage im Blick

Vor Jahren Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.11.2023 wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 64,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier investiert hätte, befänden sich nun 155,763 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 102,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15.981,31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,81 Prozent gesteigert.

Basler Kantonalbank Partizipsch erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 522,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net