SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier letztlich bei 64,20 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,576 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers auf 103,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.610,59 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 61,06 Prozent.
Basler Kantonalbank Partizipsch markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 526,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Basler Kantonalbank Partizipsch.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Basler Kantonalbank Partizipsch.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen