Lukratives BELIMO-Investment?

Vor Jahren in BELIMO eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BELIMO -Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 416,60 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,004 BELIMO-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 18.206,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 758,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,07 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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