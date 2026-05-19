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SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor einem Jahr gekostet

26.05.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
793,50 CHF 4,00 CHF 0,51%
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Am 26.05.2025 wurde die BELIMO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die BELIMO-Aktie bei 810,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das BELIMO-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,235 BELIMO-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 974,69 CHF, da sich der Wert einer BELIMO-Aktie am 22.05.2026 auf 789,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,53 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 9,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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