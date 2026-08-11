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Lohnende BELIMO-Investition?

SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BELIMO von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen BELIMO-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
883.00 EUR -26.50 EUR -2.91 %
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Die BELIMO-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BELIMO-Papier bei 892,50 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BELIMO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,120 BELIMO-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 844,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 946,22 CHF wert. Damit wäre die Investition 5,38 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von BELIMO betrug jüngst 10,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
15.02.13 Belimo halten Vontobel Research
07.12.12 Belimo hold Vontobel Research
07.08.12 Belimo hold Vontobel Research
13.03.12 Belimo neutral UBS AG
10.10.11 BELIMO hold Vontobel Research

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