SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BELIMO von vor einem Jahr angefallen

Lohnende BELIMO-Investition?

18.08.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen BELIMO-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die BELIMO -Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BELIMO-Papier bei 892,50 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BELIMO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,120 BELIMO-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 844,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 946,22 CHF wert. Damit wäre die Investition 5,38 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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