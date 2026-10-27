SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Bell-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Die Bell-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 235,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,426 Bell-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,02 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 26.10.2026 auf 251,50 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 107,02 CHF entspricht einer Performance von +7,02 Prozent.
Bell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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