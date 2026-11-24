Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien verlieren können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis -Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile bei 48,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,062 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,79 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 23.11.2026 auf 48,40 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,21 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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