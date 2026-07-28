SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie Investoren gebracht.
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Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile betrug an diesem Tag 42,60 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 234,742 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 50,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.737,09 CHF wert. Damit wäre die Investition um 17,37 Prozent gestiegen.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 173,61 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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