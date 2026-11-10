SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 5 Jahren verdient

Lohnender Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Einstieg?

10.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21,459 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 49,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.070,82 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,08 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 164,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net