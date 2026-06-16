SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers betrug an diesem Tag 52,20 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investierten, hätten nun 191,571 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 50,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.578,54 CHF wert. Die Abnahme von 10.000 CHF zu 9.578,54 CHF entspricht einer negativen Performance von 4,21 Prozent.
Am Markt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis jüngst 163,76 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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