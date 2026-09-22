SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis gewesen.
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Am 22.09.2016 wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an diesem Tag bei 71,60 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hat, hat nun 1,397 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers auf 50,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,83 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,17 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eine Marktkapitalisierung von 171,45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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