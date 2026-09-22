SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition im Blick

22.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 22.09.2016 wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis -Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an diesem Tag bei 71,60 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hat, hat nun 1,397 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers auf 50,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,83 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,17 Prozent eingebüßt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung