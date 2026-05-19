SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren bedeutet

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investmentbeispiel

Vor Jahren Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52,80 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investierten, hätten nun 18,939 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 51,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,06 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,89 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich jüngst auf 173,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net