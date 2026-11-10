SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnende Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition?

10.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 210,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,476 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 443,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210,95 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 110,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 4,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net