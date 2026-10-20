SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Am 20.10.2016 wurde die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 182,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,549 Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 417,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 229,12 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 129,12 Prozent.
Der Börsenwert von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 3,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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