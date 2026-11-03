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Profitables Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment?

SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berner Kantonalbank (BEKB) AG
474.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Vor 3 Jahren wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie bei 234,00 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 42,735 Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 438,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18.739,32 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,39 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 4,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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